Современные автобусы пополняют автопарки в ЯНАО

13 мая 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Новые автобусы пополняют автопарки ЯНАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «В этом году парк пассажирского автотранспорта пополнится новыми машинами. Они все низкопольные, на экологичном газомоторном топливе. Производитель отечественный, проверенный. Предыдущие автобусы в наших северных условиях себя отлично зарекомендовали, и по эксплуатационным характеристикам, и по комфорту», — цитирует пресс-служба слова главы Ноябрьска Алексея Романова на официальном сайте. Машины изготовил Курганский автобусный завод. Автобусы оснащаются современным оборудованием: кондиционером, видеонаблюдением, электронным таблом, терминалом для оплаты и др., и работают на экологичном газомоторном топливе. В этом году автобусные парки муниципалитеты ЯНАО пополнит 61 новый автобус, большинство из них на газомоторном топливе. Новые автобусы направят на маршруты в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надымском, Пуровском и Ямальском районах. Ранее URA.RU рассказало, что на Курганском автобусном заводе изготовят автобусы для ЯНАО. На другом курганском заводе для Ямала произведут дорожную технику. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

В города Ямала прибыли три новых современных автобуса. Один пополнит автобусный парк Ноябрьска, а два начнут перевозку пассажиров в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «В этом году парк пассажирского автотранспорта пополнится новыми машинами. Они все низкопольные, на экологичном газомоторном топливе. Производитель отечественный, проверенный. Предыдущие автобусы в наших северных условиях себя отлично зарекомендовали, и по эксплуатационным характеристикам, и по комфорту», — цитирует пресс-служба слова главы Ноябрьска Алексея Романова на официальном сайте. Машины изготовил Курганский автобусный завод. Автобусы оснащаются современным оборудованием: кондиционером, видеонаблюдением, электронным таблом, терминалом для оплаты и др., и работают на экологичном газомоторном топливе. В этом году автобусные парки муниципалитеты ЯНАО пополнит 61 новый автобус, большинство из них на газомоторном топливе. Новые автобусы направят на маршруты в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надымском, Пуровском и Ямальском районах. Ранее URA.RU рассказало, что на Курганском автобусном заводе изготовят автобусы для ЯНАО. На другом курганском заводе для Ямала произведут дорожную технику.