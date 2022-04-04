Завод зятя курганского сенатора отправит технику в ЯНАО

04 апреля 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО отправят технику Кургандормаша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе АО «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, для Ямало-Ненецкого автономного округа изготавливают 12 единиц дорожной техники. Данная информация была размещена 4 апреля на сайте правительства ЯНАО. «Завод Кургандормаш изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. В их числе дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки», — указано в сообщении. Технику передадут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Помимо этого, для Ямала изготовят 17 автобусов завода КАВЗ. Оба завода посетил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских. Ранее стало известно, что из Кургана в Якутию отправили 65 автобусов. Их также изготовили на Курганском автобусном заводе. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На заводе АО «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, для Ямало-Ненецкого автономного округа изготавливают 12 единиц дорожной техники. Данная информация была размещена 4 апреля на сайте правительства ЯНАО. «Завод Кургандормаш изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. В их числе дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки», — указано в сообщении. Технику передадут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Помимо этого, для Ямала изготовят 17 автобусов завода КАВЗ. Оба завода посетил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских. Ранее стало известно, что из Кургана в Якутию отправили 65 автобусов. Их также изготовили на Курганском автобусном заводе.