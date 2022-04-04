Завод зятя курганского сенатора отправит технику в ЯНАО

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Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган, кургандормаш, дорожная техника
В ЯНАО отправят технику Кургандормаша Фото:

На заводе АО «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, для Ямало-Ненецкого автономного округа изготавливают 12 единиц дорожной техники. Данная информация была размещена 4 апреля на сайте правительства ЯНАО.

«Завод Кургандормаш изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. В их числе дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки», — указано в сообщении.

Технику передадут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Помимо этого, для Ямала изготовят 17 автобусов завода КАВЗ. Оба завода посетил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

Ранее стало известно, что из Кургана в Якутию отправили 65 автобусов. Их также изготовили на Курганском автобусном заводе.

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На заводе АО «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, для Ямало-Ненецкого автономного округа изготавливают 12 единиц дорожной техники. Данная информация была размещена 4 апреля на сайте правительства ЯНАО. «Завод Кургандормаш изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. В их числе дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки», — указано в сообщении. Технику передадут в Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Шурышкарской и Пуровской районы. Помимо этого, для Ямала изготовят 17 автобусов завода КАВЗ. Оба завода посетил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских. Ранее стало известно, что из Кургана в Якутию отправили 65 автобусов. Их также изготовили на Курганском автобусном заводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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