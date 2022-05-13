Губернатор Шумков выехал в курганский лес поблагодарить лесоохрануФото: Екатерина Сычкова
Глава Курганской области Вадим Шумков выехал в лес на места пожаров, чтобы сказать слова благодарности представителям лесоохраны. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такие простые мужики, пропахшие дымом, и останавливали огонь много раз за последние две недели перед 19 поселениями. За это им огромное спасибо. Спасибо и тем, кто более двух недель отстаивал наши населенные пункты. Тушил пожары в лесах. Помогал проводить эвакуацию людей», — описал работу сотрудников лесоохраны Шумков. Губернатор упомянул, что слов благодарности заслуживают «сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесопожарного центра, муниципальных противопожарных постов и органов местного самоуправления, МВД, а также обычные люди и добровольцы».
Также Шумков напомнил об ответственности за нарушение противопожарного режима и поджигание растительности. Свои предложения об ужесточении ответственности курганский руководитель вынес на федеральный уровень.
Курганский губернатор Шумков приехал к работникам Федеральной лесоохраны
фото правительства Курганской области
Вадим Шумков благодарит тушителей пожаров в курганском лесу
фото правительства Курганской области
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Глава Курганской области Вадим Шумков выехал в лес на места пожаров, чтобы сказать слова благодарности представителям лесоохраны. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вот такие простые мужики, пропахшие дымом, и останавливали огонь много раз за последние две недели перед 19 поселениями. За это им огромное спасибо. Спасибо и тем, кто более двух недель отстаивал наши населенные пункты. Тушил пожары в лесах. Помогал проводить эвакуацию людей», — описал работу сотрудников лесоохраны Шумков. Губернатор упомянул, что слов благодарности заслуживают «сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесопожарного центра, муниципальных противопожарных постов и органов местного самоуправления, МВД, а также обычные люди и добровольцы». Также Шумков напомнил об ответственности за нарушение противопожарного режима и поджигание растительности. Свои предложения об ужесточении ответственности курганский руководитель вынес на федеральный уровень. Ранее URA.RU сообщало, что президент Путин согласился с предложением Шумкова о противопожарных мерах в регионе. Также в Курганской области выявили более 40 виновников пожаров. Многим грозит уголовная ответственность.