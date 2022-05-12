В Курганской области нашли виновников десятков пожаров

В Курганской области из-за природных пожаров возбудили 11 уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Возбуждено 11 уголовных дел. Информация опубликована на сайте регионального МЧС.

«Сотрудники государственного пожарного надзора установили виновников 42 ландшафтных пожаров. Возбуждено 11 уголовных дел, пять из них по фактам лесных пожаров в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском муниципальных округах. Шесть по факту уничтожения имущества по неосторожности в Кургане, Кетовском и Петуховском муниципальных округах. Проводится расследование», — указано в сообщении чрезвычайного ведомства.

С начала пожароопасного сезона (с 15 апреля) составлено 826 протоколов. Жителей региона массово штрафуют за сжигание сухой травы и мусора, отсутствие очистки территорий и нарушение правил пожарной безопасности во время огнеопасных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каргапольском районе ищут поджигателя леса. Сумма ущерба превышает один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. Из-за режима ЧС, который действует в регионе из-за пожаров, в области продлили запрет на посещение лесов, в Кургане ограничили продажу дров, угля и розжига.