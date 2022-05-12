Путин поддержал идею курганского губернатора

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков предлагал разместить в регионе отряд парашютистов-десантников пожарных Фото:
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова создать в регионе дополнительный резерв парашютистов-десантников пожарных. Об этом сообщил замначальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев.

«Я думаю, что прежде всего нужно изменить нормативную базу в ряде вопросов. Например, введение более раннего периода чрезвычайной ситуации, увеличение численности парашютистов-десантников пожарных. <…> В этом отношении было предложение губернатора Курганской области, которое поддержал президент, о создании в Кургане дополнительного резерва парашютистов-десантников пожарных», — рассказал Ковалев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Шумков во время совещания у президента страны попросил разместить в регионе отряд Федеральной лесоохраны. По его задумке, численность этого отряда должна составлять до 50 человек.

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова создать в регионе дополнительный резерв парашютистов-десантников пожарных. Об этом сообщил замначальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Ковалев. «Я думаю, что прежде всего нужно изменить нормативную базу в ряде вопросов. Например, введение более раннего периода чрезвычайной ситуации, увеличение численности парашютистов-десантников пожарных. <…> В этом отношении было предложение губернатора Курганской области, которое поддержал президент, о создании в Кургане дополнительного резерва парашютистов-десантников пожарных», — рассказал Ковалев в интервью телеканалу «Россия 24». Ранее Шумков во время совещания у президента страны попросил разместить в регионе отряд Федеральной лесоохраны. По его задумке, численность этого отряда должна составлять до 50 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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