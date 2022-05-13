Ким Чен Ын: КНДР переживает «крупнейшее потрясение» в истории

14 мая 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Коронавирус вызвал в КНДР крупнейший кризис в истории страны, заявил Ким Чен Ын Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вспышка коронавируса, с которой столкнулась Северная Корея, является крупнейшим потрясением в истории страны. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын. «Генеральный секретарь [Ким Чен Ын] заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР. Подчеркивается, что Северная Корея сможет преодолеть этот кризис, если сосредоточиться на реализации мер по противодействию распространению вирус и усилить борьбу с инфекцией. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын сообщил о чрезвычайной ситуации в КНДР из-за COVID-19, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в Яндекс.Новости и в Яндекс.Дзен . У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Вспышка коронавируса, с которой столкнулась Северная Корея, является крупнейшим потрясением в истории страны. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын. «Генеральный секретарь [Ким Чен Ын] заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР. Подчеркивается, что Северная Корея сможет преодолеть этот кризис, если сосредоточиться на реализации мер по противодействию распространению вирус и усилить борьбу с инфекцией. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын сообщил о чрезвычайной ситуации в КНДР из-за COVID-19, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».