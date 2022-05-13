Жителей Челябинской области ждет холодное лето

В июне температура воздуха днем не поднимется выше +20 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начало лета в Челябинской области будет холодным. Температура воздуха днем не превысит +20 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

«Ниже климатической нормы ожидается погода в июне в южных регионах Урала и Западной Сибири, где сейчас небывалая жара. Температура в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Челябинской областях не будет днем превышать + 20 градусов», — пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В июне в отдельные ночи возможны заморозки. Дефицита осадков в регионе не ожидается. Тепло в начала лета будет в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Псковской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской и Белгородской областях.