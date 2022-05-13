13 мая 2022

Челябинка задержана за надписи против армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, военные, солдаты, техника, украина, мариуполь, армия россии, народная милиция, комендатура, вс рф
Ранее она распространяла листовки, дискредитирующие ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница Миасса (Челябинская область) задержана за надписи на асфальте, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Ей грозит административное наказание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Была установлена 45-летняя местная жительница, которая в ночь на 13 мая на городских улицах нанесла масляной краской три надписи, дискредитирующие ВС РФ. Эта же гражданка в целях публичной демонстрации своей позиции ранее нанесла аналогичные надписи в подъезде дома, а также распространяла листовки аналогичного содержания», — рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в полицию. В отношении нее возбуждено дело по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Жительница Миасса (Челябинская область) задержана за надписи на асфальте, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Ей грозит административное наказание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Была установлена 45-летняя местная жительница, которая в ночь на 13 мая на городских улицах нанесла масляной краской три надписи, дискредитирующие ВС РФ. Эта же гражданка в целях публичной демонстрации своей позиции ранее нанесла аналогичные надписи в подъезде дома, а также распространяла листовки аналогичного содержания», — рассказали в ведомстве. Женщину доставили в полицию. В отношении нее возбуждено дело по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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