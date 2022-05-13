Челябинка задержана за надписи против армии РФ

Ранее она распространяла листовки, дискредитирующие ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жительница Миасса (Челябинская область) задержана за надписи на асфальте, которые дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Ей грозит административное наказание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Была установлена 45-летняя местная жительница, которая в ночь на 13 мая на городских улицах нанесла масляной краской три надписи, дискредитирующие ВС РФ. Эта же гражданка в целях публичной демонстрации своей позиции ранее нанесла аналогичные надписи в подъезде дома, а также распространяла листовки аналогичного содержания», — рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в полицию. В отношении нее возбуждено дело по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.