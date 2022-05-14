РБК: Мосбиржа планирует начать торги дирхамами

14 мая 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

На Мосбирже может расшириться список валют Фото: Антон Белицкий © URA.RU Мосбиржа собирается расширить список валют для торгов, планируется добавить дирхамы — валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. «Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом», — пишет РБК. Пока на Мосбирже доступен обмен рубля на доллар США, евро, турецкую лиру, гонконгский доллар, швейцарский франк, японскую иену, британский фунт, китайский юань, евро, белорусский рубль и казахский тенге. Расширение списка доступных валют связано с падением оборотов торгов, отметил источник. Среднесуточный объем торгов доллар-рубль в апреле достиг 81,5 млрд рублей, а в апреле прошлого года уровень был 242,9 млрд рублей. Сокращение связано с запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Мосбиржа собирается расширить список валют для торгов, планируется добавить дирхамы — валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. «Московская биржа в ближайшее время планирует расширить список доступных на площадке валют. Одной из них должен стать дирхам, также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом», — пишет РБК. Пока на Мосбирже доступен обмен рубля на доллар США, евро, турецкую лиру, гонконгский доллар, швейцарский франк, японскую иену, британский фунт, китайский юань, евро, белорусский рубль и казахский тенге. Расширение списка доступных валют связано с падением оборотов торгов, отметил источник. Среднесуточный объем торгов доллар-рубль в апреле достиг 81,5 млрд рублей, а в апреле прошлого года уровень был 242,9 млрд рублей. Сокращение связано с запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов.