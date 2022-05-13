Пермский торговый центр оцепили силовики

Посетители ТЦ «Айсберг Модерн» эвакуированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн» в Перми. Об этом сообщают очевидцы.

Все, кто находился внутри, эвакуированы. К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, работает кинологическая служба. Персонал и посетители торгового центра выведены на улицу, пишут «АиФ-Прикамье» с ссылкой на очевидцев.

По неподтвержденной информации, причиной стал звонок с угрозой о минировании, который поступил в службу 112 в 18.30. Сейчас проводится проверка. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края не удалось. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос.