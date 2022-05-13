Пермский торговый центр оцепили силовики

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн» в Перми. Об этом сообщают очевидцы.
Все, кто находился внутри, эвакуированы. К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, работает кинологическая служба. Персонал и посетители торгового центра выведены на улицу, пишут «АиФ-Прикамье» с ссылкой на очевидцев.
По неподтвержденной информации, причиной стал звонок с угрозой о минировании, который поступил в службу 112 в 18.30. Сейчас проводится проверка. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края не удалось. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос.
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Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн» в Перми. Об этом сообщают очевидцы. Все, кто находился внутри, эвакуированы. К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, работает кинологическая служба. Персонал и посетители торгового центра выведены на улицу, пишут «АиФ-Прикамье» с ссылкой на очевидцев. По неподтвержденной информации, причиной стал звонок с угрозой о минировании, который поступил в службу 112 в 18.30. Сейчас проводится проверка. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения. Оперативно получить комментарий в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края не удалось. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос.