13 мая 2022

Пермский торговый центр оцепили силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители ТЦ «Айсберг Модерн» эвакуированы Фото:

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн» в Перми. Об этом сообщают очевидцы.

Все, кто находился внутри, эвакуированы. К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, работает кинологическая служба. Персонал и посетители торгового центра выведены на улицу, пишут «АиФ-Прикамье» с ссылкой на очевидцев.

По неподтвержденной информации, причиной стал звонок с угрозой о минировании, который поступил в службу 112 в 18.30. Сейчас проводится проверка. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края не удалось. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос.

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Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили здание ТЦ «Айсберг Модерн» в Перми. Об этом сообщают очевидцы. Все, кто находился внутри, эвакуированы. К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, работает кинологическая служба. Персонал и посетители торгового центра выведены на улицу, пишут «АиФ-Прикамье» с ссылкой на очевидцев. По неподтвержденной информации, причиной стал звонок с угрозой о минировании, который поступил в службу 112 в 18.30. Сейчас проводится проверка. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения. Оперативно получить комментарий в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края не удалось. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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