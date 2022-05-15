Депутат Бессараб: индексацию в 2022 году получат все пенсионеры

Исключений в вопросе индексации пенсий в России не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Все категории пенсионеров без исключения могут рассчитывать на индексацию своих выплат в 2022 году. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ожидать индексации, конечно, стоит, поскольку поручение президента выполнено. До 20 апреля было поручено правительству внести соответствующие предложения по индексации социальных выплат, пенсий, пособий. Будет принято решение. Процент сложно предусмотреть, потому что цифры инфляции меняются. За первый квартал это было 9,95%, но сейчас я не берусь сказать, на какой процент будет изменение, но то, что оно будет, это однозначно. Президент неоднократно подчеркивал, что борьба с бедностью — это первоочередная задача несмотря ни на какие обстоятельства», — сказала Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, исключений в индексации пенсий и выплат не будет. «Не было каких-то исключений. Поручение президента исключений не содержало. Военным пенсионерам за год повысили уже на 12,6%. Мы помним, что 1 октября 2021 года было повышение, а потом еще на 8,6% в феврале этого года с учетом того, что за январь был тоже произведен перерасчет», — уточнила депутат Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. 9 мая министр труда России Антон Котяков заявил, что кабмин представил главе государства предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий.

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