Власти РФ призвали Путина проиндексировать пенсии

Правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
«Кабмин представил президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Правительство обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей», — сообщает ТАСС слова Котякова.
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Правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. «Кабмин представил президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Правительство обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей», — сообщает ТАСС слова Котякова. Ранее в СМИ сообщалось, что власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.