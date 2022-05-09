Власти РФ призвали Путина проиндексировать пенсии

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, мчс, котяков антон
Антон Котяков заявил, что Минфин представил предложения по индексации пенсий Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Кабмин представил президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Правительство обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей», — сообщает ТАСС слова Котякова.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.

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Правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. «Кабмин представил президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Правительство обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей», — сообщает ТАСС слова Котякова. Ранее в СМИ сообщалось, что власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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