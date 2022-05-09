Власти РФ призвали Путина проиндексировать пенсии

Антон Котяков заявил, что Минфин представил предложения по индексации пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Кабмин представил президенту предложения об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Правительство обсуждает несколько сценариев развития ситуации с безработицей», — сообщает ТАСС слова Котякова.

Ранее в СМИ сообщалось, что власти РФ рассматривают дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Путин поручил увеличить пенсии и зарплаты в стране. Российские власти рассматривают повышение МРОТ и прожиточного минимума на 9%. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал провести пенсионную реформу в кризис.