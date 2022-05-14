ХК «Югра» подписал защитника из Кургана

15 мая 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Андрей Банников набрал в ВХЛ 47 очков Фото: Александр Елизаров © URA.RU Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Об это сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. «Подкрепление в оборонительную линию. Андрей Банников провел в ВХЛ 261 матч, набрал 47 очков (12+35), показатель полезности »+32« и 299 штрафных минут», — уточняют в ХК «Югра». Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье». В курганском клубе Андрей набрал 10 очков (4+6) в 36 играх при показателе полезности «+2». Ранее «Югра» подписала лучшего снайпера регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев. Однако, клуб продал нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Об это сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. «Подкрепление в оборонительную линию. Андрей Банников провел в ВХЛ 261 матч, набрал 47 очков (12+35), показатель полезности »+32« и 299 штрафных минут», — уточняют в ХК «Югра». Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье». В курганском клубе Андрей набрал 10 очков (4+6) в 36 играх при показателе полезности «+2». Ранее «Югра» подписала лучшего снайпера регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев. Однако, клуб продал нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород.