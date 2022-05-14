14 мая 2022
13 мая 2022

ХК «Югра» подписал защитника из Кургана

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра
Андрей Банников набрал в ВХЛ 47 очков Фото:

Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Об это сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Подкрепление в оборонительную линию. Андрей Банников провел в ВХЛ 261 матч, набрал 47 очков (12+35), показатель полезности »+32« и 299 штрафных минут», — уточняют в ХК «Югра».

Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье». В курганском клубе Андрей набрал 10 очков (4+6) в 36 играх при показателе полезности «+2».

Ранее «Югра» подписала лучшего снайпера регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев. Однако, клуб продал нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород.

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Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа подписал соглашение с защитником Андреем Банниковым. Об это сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. «Подкрепление в оборонительную линию. Андрей Банников провел в ВХЛ 261 матч, набрал 47 очков (12+35), показатель полезности »+32« и 299 штрафных минут», — уточняют в ХК «Югра». Предыдущий сезон новичок клуба провел в «Зауралье». В курганском клубе Андрей набрал 10 очков (4+6) в 36 играх при показателе полезности «+2». Ранее «Югра» подписала лучшего снайпера регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев. Однако, клуб продал нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород.
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