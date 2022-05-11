ХК «Югра» подписала лучшего снайпера чемпионата Казахстана

12 мая 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Герман Шапорев успел погирать за рубежом, в МХЛ, КХЛ и ВХЛ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Герман Шапорев- лучший снайпер регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) подписал контракт с ХК «Югра» (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. «Воспитанник омского хоккея 2000 года рождения прошлый сезон провел в Казахстане, где забил 39 шайбам за 37 игр. Кроме того, на счету форварда 11 передач», — уточняют в ХК «Югра». В сезоне 2020/2021 Герман провел 10 матчей за «Куньлунь» в КХЛ, пять за «Тамбов», два матча за «Витязь» и три за «Рязань», а еще провел 17 встреч за «Русских Витязей». Лучший результат за сезон был достигнут 2019/2020 гг. В 55 матчах за «Алтай» Герман набрал 72 очка (39 шайб + 33 передачи). Ранее URA.RU рассказывало о трансферной компании команды из ХМАО. Так, «Югра» продала нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Герман Шапорев- лучший снайпер регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) подписал контракт с ХК «Югра» (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. «Воспитанник омского хоккея 2000 года рождения прошлый сезон провел в Казахстане, где забил 39 шайбам за 37 игр. Кроме того, на счету форварда 11 передач», — уточняют в ХК «Югра». В сезоне 2020/2021 Герман провел 10 матчей за «Куньлунь» в КХЛ, пять за «Тамбов», два матча за «Витязь» и три за «Рязань», а еще провел 17 встреч за «Русских Витязей». Лучший результат за сезон был достигнут 2019/2020 гг. В 55 матчах за «Алтай» Герман набрал 72 очка (39 шайб + 33 передачи). Ранее URA.RU рассказывало о трансферной компании команды из ХМАО. Так, «Югра» продала нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород.