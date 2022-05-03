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Нападающего ХК «Югра» продали в «Северсталь»

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра, хк сибирь
Нападающий Владислав Кара будет играть за «Северсталь» в обмен на компенсацию Фото:

Нападающий хоккейного клуба «Югра» Владислав Кара будет играть за команду «Северсталь» (Череповец) в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Владислав Кара отправляется в „Северсталь“. Спасибо за игру, Владислав! Успехов в дальнейшей карьере!», — сообщает пресс-служба на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Владислав присоединился к команде уже в ходе регулярного чемпионата и сумел проявить себя. В 30 играх он забросил 17 шайб и сделал 11 голевых передач. В плей-офф нападающий набрал 5 очков.

Ранее URA.RU рассказало о переходе двух игроков в нижегородское «Торпедо». Василий Атанасов и Иван Воробьев также обменяны на денежную компенсацию.

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Нападающий хоккейного клуба «Югра» Владислав Кара будет играть за команду «Северсталь» (Череповец) в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». «Владислав Кара отправляется в „Северсталь“. Спасибо за игру, Владислав! Успехов в дальнейшей карьере!», — сообщает пресс-служба на официальной странице клуба «ВКонтакте». Владислав присоединился к команде уже в ходе регулярного чемпионата и сумел проявить себя. В 30 играх он забросил 17 шайб и сделал 11 голевых передач. В плей-офф нападающий набрал 5 очков. Ранее URA.RU рассказало о переходе двух игроков в нижегородское «Торпедо». Василий Атанасов и Иван Воробьев также обменяны на денежную компенсацию.
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