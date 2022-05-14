Американцам стало стыдно после оговорки Байдена. «Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги»

15 мая 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Американцы отреагировали на оговорку Джо Байдена Фото: Patrick Semansky AP/TASS Американцам стало стыдно за президента США Джо Байдена после его оговорки, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Так подписчики телеканала Fox News на YouTube отреагировали на выступление Байдена на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. «Мне никогда в жизни не было так стыдно за президента», — написала пользователь Мэри Роуз под видео, которое опубликовал Fox News на YouTube. «Я бы больше уважал его, если бы он сказал: „Я просто делаю то, что мне говорят“», — написала пользователь Урсула Глиссманн. «Все в комнате думают: „Это уже конец?“», — отметил Тимонардо. «По крайней мере, на этот раз он выглядит бодрствующим», — пошутил пользователь с ником E14Арт. «Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги. Представьте, что он пытается импровизировать простую речь. Нет-нет, ему нужно знать [заранее], о чем он говорит», — считает fcord23. «Это похоже на собрание жильцов в доме престарелых», — высказалась Колин Стюарт. Ранее Байден так же оговорился и назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис. Также американский лидер называл Харрис «первой леди США». Кроме того, Байден по ошибке называл себя первым сенатором от штата Делавэр, а во время одного из выступлений он перепутал Иран и Киев. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Американцам стало стыдно за президента США Джо Байдена после его оговорки, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Так подписчики телеканала Fox News на YouTube отреагировали на выступление Байдена на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. «Мне никогда в жизни не было так стыдно за президента», — написала пользователь Мэри Роуз под видео, которое опубликовал Fox News на YouTube. «Я бы больше уважал его, если бы он сказал: „Я просто делаю то, что мне говорят“», — написала пользователь Урсула Глиссманн. «Все в комнате думают: „Это уже конец?“», — отметил Тимонардо. «По крайней мере, на этот раз он выглядит бодрствующим», — пошутил пользователь с ником E14Арт. «Ему повезло, что перед ним положили лист бумаги. Представьте, что он пытается импровизировать простую речь. Нет-нет, ему нужно знать [заранее], о чем он говорит», — считает fcord23. «Это похоже на собрание жильцов в доме престарелых», — высказалась Колин Стюарт. Ранее Байден так же оговорился и назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис. Также американский лидер называл Харрис «первой леди США». Кроме того, Байден по ошибке называл себя первым сенатором от штата Делавэр, а во время одного из выступлений он перепутал Иран и Киев.