Байден перепутал свою должность

03 мая 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Джо Байден оговорился во время публичного выступления Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Белом доме и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Об этом сообщает издание New York Post. «Сенаторов (имелось ввиду президентов, прим. URA.RU) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить [сотрудницу Института президента при Университете] Мадину Уилсон-Энтон», — цитирует Байдена New York Post. Байден был сенатором штата Делавэр в течение 36 лет. Это не первая оговорка Байдена. Президент США перепутал украинцев с иранцами. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. Ранее американский лидер потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Также он пытался охарактеризовать нацию США одним словом, на забыл, о чем говорил. Вместо этого он рассказал о своем путешествии в Гималаях. В ноябре прошлого года Байден прошел обследование, согласно которому, его здоровье не мешает ему быть президентом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Белом доме и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Об этом сообщает издание New York Post. «Сенаторов (имелось ввиду президентов, прим. URA.RU) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить [сотрудницу Института президента при Университете] Мадину Уилсон-Энтон», — цитирует Байдена New York Post. Байден был сенатором штата Делавэр в течение 36 лет. Это не первая оговорка Байдена. Президент США перепутал украинцев с иранцами. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США. Ранее американский лидер потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Также он пытался охарактеризовать нацию США одним словом, на забыл, о чем говорил. Вместо этого он рассказал о своем путешествии в Гималаях. В ноябре прошлого года Байден прошел обследование, согласно которому, его здоровье не мешает ему быть президентом.