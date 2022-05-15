Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

15 мая 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пообещал устроить Евровидение в Мариуполе Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для проведения «Евровидения» в Мариуполе. Он также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой в музыкальном конкурсе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее раскритиковал победу Украины в «Евровидении-2022». По его словам, в конкурсе победила политика, боты и накрутка, а Украина — «новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США)». Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для проведения «Евровидения» в Мариуполе. Он также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой в музыкальном конкурсе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее раскритиковал победу Украины в «Евровидении-2022». По его словам, в конкурсе победила политика, боты и накрутка, а Украина — «новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США)». Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать.