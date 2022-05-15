Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал устроить Евровидение в Мариуполе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для проведения «Евровидения» в Мариуполе. Он также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой в музыкальном конкурсе.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее раскритиковал победу Украины в «Евровидении-2022». По его словам, в конкурсе победила политика, боты и накрутка, а Украина — «новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США)». Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для проведения «Евровидения» в Мариуполе. Он также поздравил украинскую группу Kalush Orchestra с победой в музыкальном конкурсе. «Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее раскритиковал победу Украины в «Евровидении-2022». По его словам, в конкурсе победила политика, боты и накрутка, а Украина — «новый Black Lives Matter (BLM, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США)». Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». При этом участник коллектива выступил с политическим лозунгом, однако по регламенту артистам запрещается это делать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...