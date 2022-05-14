Украина победила на «Евровидении», несмотря на нарушение правил

15 мая 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». Ранее участник коллектива выступил с политическим призывов, что противоречит регламенту мероприятия. Украина победила в конкурсе «Евровидение-2022». Группа Kalush Orchestra поднялась с четвертого на первое место за счет зрительского голосования, которое принесло Украине более 430 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер. Польская ведущая Ида Новаковска поддержала Украину, показав жест, напоминающий нацистское приветствие. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение-2022». Ранее участник коллектива выступил с политическим призывов, что противоречит регламенту мероприятия. Украина победила в конкурсе «Евровидение-2022». Группа Kalush Orchestra поднялась с четвертого на первое место за счет зрительского голосования, которое принесло Украине более 430 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что участники «Евровидения-2022» от Украины нарушили правила конкурса и попали под угрозу дисквалификации. Они выступили с призывом спасти неонацистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, хотя по регламенту участникам запрещается делать политические высказывания. Однако организаторы конкурса заявили, что призыв украинцев якобы не несет политический характер. Польская ведущая Ида Новаковска поддержала Украину, показав жест, напоминающий нацистское приветствие.