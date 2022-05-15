В массовом убийстве в супермаркете в США нашли неонацистскую символику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В американском городе Буффало 18-летний неонацист застрелил девять человек, транслируя убийства в социальных сетях. Перед стрельбой молодой человек опубликовал 106-страничный онлайн-манифест с символикой украинского батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Он заявил, что является антисемитом и сторонником превосходства белой расы.

Местное издание Buffalo News сообщило 15 мая о том, что в супермаркете мужчина открыл огонь, в результате чего, по предварительным данным, погибли 10 человек. Стрелявший вел прямую трансляцию с места происшествия и выкрикивал оскорбления на расовой почве. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.

Американский журналист Бенджамин Нортон в своих соцсетях обратил внимание на то, что НАТО вооружает и обучает неонацистов батальоны. «Альянс вооружает и обучает неонацистов из украинского движения за превосходство белой расы „Азов“, которые используют ту же фашистскую символику, что и террорист в Буффало», — написал он в Twitter.

Россия начала специальной операции на территории Украины 24 февраля. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Как сообщали официальные лица страны, Россия, проводя операцию на Украине, противостоит альянсу НАТО, который годами обучал армию ВСУ военной тактике и боям в городской среде. Так, военные специалисты Минобороны РФ сообщали, что американские военные передали нацбату «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства».

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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