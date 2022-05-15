Сенатор РФ предостерег Турцию от помощи боевикам на «Азовстали»

15 мая 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Турция готова предоставить судно для эвакуации раненых националистов с «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку это может испортить ее репутацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что эвакуированные покинут территорию завода и будут вывезены в порт Бердянска, откуда судном их доставят в Стамбул. Калын добавил, что Москва не согласилась на эти условия. «Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по „Азовстали“ и портить свою репутацию», — сказал Владимир Джабаров. «Турция не лезет [в спецоперацию РФ на Украине]. Она же просто дает предложения. Она официально не участвует в какой-то серьезной помощи. Ну, продавали [Украине беспилотники] „Байрактары“. Мы на это закрыли глаза, хотя не исключаем, что Турция продолжает их поставлять. Но вмешательства я здесь пока не вижу», — добавил сенатор. Владимир Джабаров уточнил, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей. «На „Азовстали“ мирных жителей уже нет. Об этом говорили и сами националисты, бойцы „Азова“ (террористическая организация, запрещена на территории РФ), говорило и российское командование. Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России. Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», — заключил собеседник агентства. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В конце апреля Мариуполь перешел под контроль военных РФ. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники остаются на комбинате «Азовсталь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку это может испортить ее репутацию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что эвакуированные покинут территорию завода и будут вывезены в порт Бердянска, откуда судном их доставят в Стамбул. Калын добавил, что Москва не согласилась на эти условия. «Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по „Азовстали“ и портить свою репутацию», — сказал Владимир Джабаров. «Турция не лезет [в спецоперацию РФ на Украине]. Она же просто дает предложения. Она официально не участвует в какой-то серьезной помощи. Ну, продавали [Украине беспилотники] „Байрактары“. Мы на это закрыли глаза, хотя не исключаем, что Турция продолжает их поставлять. Но вмешательства я здесь пока не вижу», — добавил сенатор. Владимир Джабаров уточнил, что на «Азовстали» уже нет мирных жителей. «На „Азовстали“ мирных жителей уже нет. Об этом говорили и сами националисты, бойцы „Азова“ (террористическая организация, запрещена на территории РФ), говорило и российское командование. Боевикам надо выкинуть белый флаг, и мы доставим в госпиталь тех, кто ранен. А тех, кто не ранен и попытается выскользнуть, доставят в следственный изолятор для начала следственных действий. Я думаю, что этот вопрос касается исключительно России. Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», — заключил собеседник агентства. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин назвал помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. В конце апреля Мариуполь перешел под контроль военных РФ. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники остаются на комбинате «Азовсталь».