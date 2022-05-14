«Урал» нанес поражение «Рубину» в важном матче. Видео

15 мая 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Команда разгромила «Рубин» и опередила казанцев в турнирной таблице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча екатеринбургского клуба «Урал» с казанским «Рубином» закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Матч состоялся в рамках 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». С начала первого тайма уральцы взяли под контроль ход встречи, и на 22-й минуте игрок «Урала» Эрик Биквалфи открыл счет. У футболиста была еще одна возможность отправить мяч в ворота «Рубина», но он не смог реализовать выход один на один с Юрием Дюпиным. Отличился в первом тайме и екатеринбуржец Олег Шатов, который несколько раз создавал для гостей опасные моменты. Во втором тайме Шатов все-таки смог отправить мяч в ворота «Рубина». Вместо навеса со штрафного с острого угла футболист пробил с низу дальний угол, чего не ожидал вратарь команды соперника. На 71-й минуте матча Эрик Биквалфи забил третий гол в ворота «Рубина», перед этим красивую комбинацию разыграли Юрий Железнов и Рафал Августиняк. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу екатеринбуржцев. Для ФК «Урал» матч с «Рубином» был важен, потому что команды являлись соседями по турнирной таблице и находились в зоне переходных матчей. «Рубин» занимал 13-е место, а «Урал» 14-е. Теперь екатеринбургская команда находится в безопасной зоне турнирной таблицы — на 12-м месте. Следующий матч «Урал» проведет 21 мая против ФК «Арсенал». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Встреча екатеринбургского клуба «Урал» с казанским «Рубином» закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Матч состоялся в рамках 29-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». С начала первого тайма уральцы взяли под контроль ход встречи, и на 22-й минуте игрок «Урала» Эрик Биквалфи открыл счет. У футболиста была еще одна возможность отправить мяч в ворота «Рубина», но он не смог реализовать выход один на один с Юрием Дюпиным. Отличился в первом тайме и екатеринбуржец Олег Шатов, который несколько раз создавал для гостей опасные моменты. Во втором тайме Шатов все-таки смог отправить мяч в ворота «Рубина». Вместо навеса со штрафного с острого угла футболист пробил с низу дальний угол, чего не ожидал вратарь команды соперника. На 71-й минуте матча Эрик Биквалфи забил третий гол в ворота «Рубина», перед этим красивую комбинацию разыграли Юрий Железнов и Рафал Августиняк. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу екатеринбуржцев. Для ФК «Урал» матч с «Рубином» был важен, потому что команды являлись соседями по турнирной таблице и находились в зоне переходных матчей. «Рубин» занимал 13-е место, а «Урал» 14-е. Теперь екатеринбургская команда находится в безопасной зоне турнирной таблицы — на 12-м месте. Следующий матч «Урал» проведет 21 мая против ФК «Арсенал».