В ХМАО депутаты запускают процедуру выборов спикера думы

16 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Югорска собираются выбрать нового спикера Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты думы Югорска собираются провести внеочередное заседание, где определятся с фигурой нового спикера представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После того, как бывший председатель думы Югорска Алексей Харлов был избран на должность главы города, резко встал вопрос о том, кто займет кресло спикера. Желающих много, по поводу окончательной кандидатуры идут консультации с окружными властями. Но чисто процедурно кто-то из депутатов должен выступить с инициативой о проведении внеочередного заседания думы. А осенью в Югорске пройдут довыборы в местную думу, по тому одномандатному округу, от которого избирался Харлов», — сообщил инсайдер. В думе Югорска на момент публикации материала не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В избиркоме ХМАО подтвердили информацию о том, что в единый день голосования в Югорске пройдут довыборы в городскую думу. Ранее URA.RU сообщало, что бывший спикер думы Югорска был избран большинством голосов депутатов на пост главы города 12 мая. Прежний мэр Андрей Бородкин ушел в отставку по личным мотивам. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутаты думы Югорска собираются провести внеочередное заседание, где определятся с фигурой нового спикера представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После того, как бывший председатель думы Югорска Алексей Харлов был избран на должность главы города, резко встал вопрос о том, кто займет кресло спикера. Желающих много, по поводу окончательной кандидатуры идут консультации с окружными властями. Но чисто процедурно кто-то из депутатов должен выступить с инициативой о проведении внеочередного заседания думы. А осенью в Югорске пройдут довыборы в местную думу, по тому одномандатному округу, от которого избирался Харлов», — сообщил инсайдер. В думе Югорска на момент публикации материала не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В избиркоме ХМАО подтвердили информацию о том, что в единый день голосования в Югорске пройдут довыборы в городскую думу. Ранее URA.RU сообщало, что бывший спикер думы Югорска был избран большинством голосов депутатов на пост главы города 12 мая. Прежний мэр Андрей Бородкин ушел в отставку по личным мотивам.