Кадыров призвал Эрдогана не помогать боевикам с «Азовстали»

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Турция не должна вмешиваться в ситуацию на «Азовстали», считает Рамзан Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложенная президентом Турции Реджепом Эрдоганом эвакуация украинских боевиков с захваченного ими завода «Азовсталь» поможет преступникам избежать суда и заслуженного наказания. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых националистов и мирных жителей, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Позже о том, что Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ.

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Предложенная президентом Турции Реджепом Эрдоганом эвакуация украинских боевиков с захваченного ими завода «Азовсталь» поможет преступникам избежать суда и заслуженного наказания. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в Telegram. Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых националистов и мирных жителей, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Позже о том, что Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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