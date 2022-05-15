Кадыров призвал Эрдогана не помогать боевикам с «Азовстали»

Предложенная президентом Турции Реджепом Эрдоганом эвакуация украинских боевиков с захваченного ими завода «Азовсталь» поможет преступникам избежать суда и заслуженного наказания. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров в Telegram.
Ранее официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова эвакуировать по морю раненых националистов и мирных жителей, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Позже о том, что Турции не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских боевиков сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Металлургический комбинат «Азовсталь» захватили оставшиеся в Мариуполе националисты и иностранные наемники. Остальную территорию города освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, сообщали в Минобороны РФ.
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