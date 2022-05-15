Захарова рассказала, кому выгодна победа Украины в «Евровидении»

16 мая 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Захарова: «Унижать Европу сейчас в тренде» Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Победа Украины на «Евровидении» оказалась выгодна Вашингтону и НАТО, так как она показала, что «унижать Европу сейчас в тренде». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова. Трансляцию эфира она выложила в своем Telegram-канале. Она считает, что победа Украины на «Евровидении» стала проявлением разрушительной «мягкой силы» и показала истинное отношение Вашингтона и НАТО по отношению к Европе. Ранее Захарова резко отреагировала на выступление украинской группы Kalush Orchestra на международном конкурсе «Евровидение». Кроме того, она написала в Telegram-канале, что «без победы Украины на „Евровидении“ картина случившегося была бы не полной». Украина стала страной-победителем на «Евровидении» в 2022 году. Участники Kalush Orchestra во время выступления призывали спасти националистов на заводе «Азовсталь» и помочь Украине. При этом политические призывы противоречат регламенту мероприятия. Организаторы конкурса заверили, что призыв музыкантов носил гуманитарный, а не политический характер. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Победа Украины на «Евровидении» оказалась выгодна Вашингтону и НАТО, так как она показала, что «унижать Европу сейчас в тренде». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова. Трансляцию эфира она выложила в своем Telegram-канале. Она считает, что победа Украины на «Евровидении» стала проявлением разрушительной «мягкой силы» и показала истинное отношение Вашингтона и НАТО по отношению к Европе. Ранее Захарова резко отреагировала на выступление украинской группы Kalush Orchestra на международном конкурсе «Евровидение». Кроме того, она написала в Telegram-канале, что «без победы Украины на „Евровидении“ картина случившегося была бы не полной». Украина стала страной-победителем на «Евровидении» в 2022 году. Участники Kalush Orchestra во время выступления призывали спасти националистов на заводе «Азовсталь» и помочь Украине. При этом политические призывы противоречат регламенту мероприятия. Организаторы конкурса заверили, что призыв музыкантов носил гуманитарный, а не политический характер. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры.