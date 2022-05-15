На парковке для инвалидов возле нижнетагильского ТРЦ «Лента» на Уральском проспекте, 75 организовали ярмарку. Об этом сообщает группа «Подслушано Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
«На парковке для инвалидов рядом с ТРЦ какие-то „умники“ организовали ярмарку. А согласован ли данный флешмоб с ГИБДД и головным офисом „Ленты“? Что за наплевательское отношение к инвалидам?», — говорится в сообщении.
Жители возмущены этим. По их мнению, инвалиды не смогут добраться до магазина, не припарковав автомобиль ближе к ТРЦ. Отчасти, в проведении ярмарки жители винят торговый центр. «Знаки просто закрыли и все! <…> „Ленте“ явно плевать на инвалидов, ведь у них бизнес попер!», — передает сообщество слова очевидца.
Ярмарка на парковке для инвалидов у ТРЦ «Лента»
Фото: «Подслушано Нижний Тагил», vk.com
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
На парковке для инвалидов возле нижнетагильского ТРЦ «Лента» на Уральском проспекте, 75 организовали ярмарку. Об этом сообщает группа «Подслушано Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «На парковке для инвалидов рядом с ТРЦ какие-то „умники“ организовали ярмарку. А согласован ли данный флешмоб с ГИБДД и головным офисом „Ленты“? Что за наплевательское отношение к инвалидам?», — говорится в сообщении. Жители возмущены этим. По их мнению, инвалиды не смогут добраться до магазина, не припарковав автомобиль ближе к ТРЦ. Отчасти, в проведении ярмарки жители винят торговый центр. «Знаки просто закрыли и все! <…> „Ленте“ явно плевать на инвалидов, ведь у них бизнес попер!», — передает сообщество слова очевидца.