15 мая 2022
14 мая 2022

В Нижнем Тагиле на парковке для инвалидов организовали ярмарку. «Бизнес попер!». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, парковка для инвалидов
По словам жителей, ярмарка мешает инвалидам добираться до магазина Фото:

На парковке для инвалидов возле нижнетагильского ТРЦ «Лента» на Уральском проспекте, 75 организовали ярмарку. Об этом сообщает группа «Подслушано Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«На парковке для инвалидов рядом с ТРЦ какие-то „умники“ организовали ярмарку. А согласован ли данный флешмоб с ГИБДД и головным офисом „Ленты“? Что за наплевательское отношение к инвалидам?», — говорится в сообщении.

Жители возмущены этим. По их мнению, инвалиды не смогут добраться до магазина, не припарковав автомобиль ближе к ТРЦ. Отчасти, в проведении ярмарки жители винят торговый центр. «Знаки просто закрыли и все! <…> „Ленте“ явно плевать на инвалидов, ведь у них бизнес попер!», — передает сообщество слова очевидца.

Ярмарка на парковке для инвалидов у ТРЦ «Лента»
Фото:

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На парковке для инвалидов возле нижнетагильского ТРЦ «Лента» на Уральском проспекте, 75 организовали ярмарку. Об этом сообщает группа «Подслушано Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «На парковке для инвалидов рядом с ТРЦ какие-то „умники“ организовали ярмарку. А согласован ли данный флешмоб с ГИБДД и головным офисом „Ленты“? Что за наплевательское отношение к инвалидам?», — говорится в сообщении. Жители возмущены этим. По их мнению, инвалиды не смогут добраться до магазина, не припарковав автомобиль ближе к ТРЦ. Отчасти, в проведении ярмарки жители винят торговый центр. «Знаки просто закрыли и все! <…> „Ленте“ явно плевать на инвалидов, ведь у них бизнес попер!», — передает сообщество слова очевидца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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