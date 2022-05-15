15 мая 2022
14 мая 2022

Ревизоры обнаружили в Свердловской области небезопасное молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, молочные продукты, молоко, пастеризованное молоко
В аэропорту Кольцово задержан пассажир, перевозивший запрещенные товары (архивное фото) Фото:

Свердловские ревизоры 15 мая в аэропорту Кольцово обнаружили небезопасную молочную продукцию и мед. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«При досмотре багажа у пассажиров из Республики Таджикистан выявлен факт несанкционированного ввоза 3,50 килограммов молочной продукции, изготовленной в домашних условиях и 1,5 килограмма меда», — рассказало ведомство. На продукции отсутствовала заводская упаковка. Такие продукты запрещено провозить, поясняют ревизоры.

Изъятая продукция уничтожена сотрудниками свердловского Россельхознадзора. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

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Свердловские ревизоры 15 мая в аэропорту Кольцово обнаружили небезопасную молочную продукцию и мед. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «При досмотре багажа у пассажиров из Республики Таджикистан выявлен факт несанкционированного ввоза 3,50 килограммов молочной продукции, изготовленной в домашних условиях и 1,5 килограмма меда», — рассказало ведомство. На продукции отсутствовала заводская упаковка. Такие продукты запрещено провозить, поясняют ревизоры. Изъятая продукция уничтожена сотрудниками свердловского Россельхознадзора. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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