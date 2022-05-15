Ревизоры обнаружили в Свердловской области небезопасное молоко

В аэропорту Кольцово задержан пассажир, перевозивший запрещенные товары (архивное фото)
Свердловские ревизоры 15 мая в аэропорту Кольцово обнаружили небезопасную молочную продукцию и мед. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«При досмотре багажа у пассажиров из Республики Таджикистан выявлен факт несанкционированного ввоза 3,50 килограммов молочной продукции, изготовленной в домашних условиях и 1,5 килограмма меда», — рассказало ведомство. На продукции отсутствовала заводская упаковка. Такие продукты запрещено провозить, поясняют ревизоры.
Изъятая продукция уничтожена сотрудниками свердловского Россельхознадзора. Нарушитель привлечен к административной ответственности.
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