15 мая 2022
14 мая 2022

В Екатеринбург завезли 75 тысяч насекомых и клещей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
(архивное фото) Фото:

В Екатеринбург и Свердловскую область поступила партия 75-ти тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Помимо них привезли 20 шмелиных семьей, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«13 мая в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия насекомых, клещей-энтомофагов и шмелей», — рассказало ведомство. Поставки проведены без нарушений.

Насекомые и другие организмы используются для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай. Энтомофаги — хищные насекомые, которые также борются с вредителями. А шмели используются для опыления плодово-ягодных культур.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбург и Свердловскую область поступила партия 75-ти тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Помимо них привезли 20 шмелиных семьей, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «13 мая в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия насекомых, клещей-энтомофагов и шмелей», — рассказало ведомство. Поставки проведены без нарушений. Насекомые и другие организмы используются для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай. Энтомофаги — хищные насекомые, которые также борются с вредителями. А шмели используются для опыления плодово-ягодных культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...