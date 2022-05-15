В Екатеринбург завезли 75 тысяч насекомых и клещей

В Екатеринбург и Свердловскую область поступила партия 75-ти тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Помимо них привезли 20 шмелиных семьей, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«13 мая в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия насекомых, клещей-энтомофагов и шмелей», — рассказало ведомство. Поставки проведены без нарушений.
Насекомые и другие организмы используются для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай. Энтомофаги — хищные насекомые, которые также борются с вредителями. А шмели используются для опыления плодово-ягодных культур.
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В Екатеринбург и Свердловскую область поступила партия 75-ти тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Помимо них привезли 20 шмелиных семьей, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «13 мая в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия насекомых, клещей-энтомофагов и шмелей», — рассказало ведомство. Поставки проведены без нарушений. Насекомые и другие организмы используются для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай. Энтомофаги — хищные насекомые, которые также борются с вредителями. А шмели используются для опыления плодово-ягодных культур.