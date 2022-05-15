Выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто

16 мая 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Выплат по ОСАГО становится недостаточно для ремонта автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт автомобиля. Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО», — рассказал изданию заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В современных реалиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей может быть недостаточным, подчеркивает Сергей Ефремов. В случае с каско застрахованной суммы также может не хватить для сложного ремонта или компенсации за полное уничтожение машины, так как стоимость автомобилей выросла по меньшей мере на 30%. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт автомобиля. Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО», — рассказал изданию заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В современных реалиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей может быть недостаточным, подчеркивает Сергей Ефремов. В случае с каско застрахованной суммы также может не хватить для сложного ремонта или компенсации за полное уничтожение машины, так как стоимость автомобилей выросла по меньшей мере на 30%. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.