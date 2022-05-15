15 мая 2022

Выплаты по ОСАГО перестали покрывать затраты на ремонт авто

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Выплат по ОСАГО становится недостаточно для ремонта автомобилей Фото:
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В России участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт автомобиля. Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО», — рассказал изданию заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

В современных реалиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей может быть недостаточным, подчеркивает Сергей Ефремов. В случае с каско застрахованной суммы также может не хватить для сложного ремонта или компенсации за полное уничтожение машины, так как стоимость автомобилей выросла по меньшей мере на 30%.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.

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В России участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт автомобиля. Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «В условиях роста цен на запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины. Кроме того, возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как это предполагает закон об ОСАГО», — рассказал изданию заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В современных реалиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей может быть недостаточным, подчеркивает Сергей Ефремов. В случае с каско застрахованной суммы также может не хватить для сложного ремонта или компенсации за полное уничтожение машины, так как стоимость автомобилей выросла по меньшей мере на 30%. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. В свою очередь, нехватка комплектующих вызвала резкий рост цен. Сообщалось, что в связи с введенными ограничениями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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