«Ъ»: запасов автомобильных запчастей в РФ осталось на два месяца

Автомобильные запчасти подорожали на 31% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей бизнеса. В «наиболее заметном дефиците» оказались кузовные элементы. По оценке эксперта, их запасов на складах хватит на два-четыре месяца.

«В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы», — рассказал изданию заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев. По его словам, «наиболее заметный дефицит» коснулся кузовных элементов: бамперов, стекол и фар, в особенности на новые и уникальные модели.

При этом расходные запасные части (фильтры, колодки, диски) есть в наличии, отмечает собеседник. Также «относительно нормально», по словам дилера, обстоит ситуация с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), но с агрегатными деталями и электронными блоками действительно есть сложности.

Дефицит комплектующих привел к резкому повышению цен. Так, запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, пишет издание со ссылкой на «Тинькофф Страхование».

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. В частности, ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ. В их числе Rolls-Royce, Ford и BMW. Сообщалось, что в связи с введенными санкциями при ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти.

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