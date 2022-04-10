В ремонте машин по ОСАГО начнут использовать подержанные запчасти

11 апреля 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Такую меру ЦБ сейчас обсуждает с участниками страхового рынка Фото: Александр Елизаров © URA.RU При ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти. Об этом рассказали в Банке России. В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней, передают «Известия». Служба регулятора отметила, что уже сейчас можно использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобилей. Что касается подержанных автозапчастей — этот вопрос требует более глубоко обсуждения, так как критерии качества не определены. В ЦБ подчеркнули, что высоки риски того, что после такого ремонта машина в скором времени сломается. В Министерстве финансов РФ доложили, что из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в РФ вырастет стоимость полиса ОСАГО. https://ura.news/news/1052536799 Масштабные экономические санкции против РФ начались после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти. Об этом рассказали в Банке России. В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней, передают «Известия». Служба регулятора отметила, что уже сейчас можно использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобилей. Что касается подержанных автозапчастей — этот вопрос требует более глубоко обсуждения, так как критерии качества не определены. В ЦБ подчеркнули, что высоки риски того, что после такого ремонта машина в скором времени сломается. В Министерстве финансов РФ доложили, что из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в РФ вырастет стоимость полиса ОСАГО. https://ura.news/news/1052536799 Масштабные экономические санкции против РФ начались после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.