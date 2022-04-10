10 апреля 2022

В ремонте машин по ОСАГО начнут использовать подержанные запчасти

© Служба новостей «URA.RU»
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Такую меру ЦБ сейчас обсуждает с участниками страхового рынка Фото:

При ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти. Об этом рассказали в Банке России.

В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней, передают «Известия».

Служба регулятора отметила, что уже сейчас можно использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобилей. Что касается подержанных автозапчастей — этот вопрос требует более глубоко обсуждения, так как критерии качества не определены. В ЦБ подчеркнули, что высоки риски того, что после такого ремонта машина в скором времени сломается.

В Министерстве финансов РФ доложили, что из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в РФ вырастет стоимость полиса ОСАГО. https://ura.news/news/1052536799 Масштабные экономические санкции против РФ начались после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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При ремонте автомобилей по ОСАГО будут использоваться подержанные запчасти. Об этом рассказали в Банке России. В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней, передают «Известия». Служба регулятора отметила, что уже сейчас можно использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобилей. Что касается подержанных автозапчастей — этот вопрос требует более глубоко обсуждения, так как критерии качества не определены. В ЦБ подчеркнули, что высоки риски того, что после такого ремонта машина в скором времени сломается. В Министерстве финансов РФ доложили, что из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в РФ вырастет стоимость полиса ОСАГО. https://ura.news/news/1052536799 Масштабные экономические санкции против РФ начались после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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