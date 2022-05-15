Зеленский уволил командующего теробороны и назначил нового

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ) Игоря Танцюру. Указ опубликован на сайте украинского лидера.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в документе. До этого Танцюра значился начальником штаба Сухопутных войск Украины, а в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. Он был командующий подразделения с 1 января этого года.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.
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