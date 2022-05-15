15 мая 2022

Зеленский уволил командующего теробороны и назначил нового

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим силами территориальной обороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ) Игоря Танцюру. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в документе. До этого Танцюра значился начальником штаба Сухопутных войск Украины, а в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. Он был командующий подразделения с 1 января этого года.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (резервное подразделение ВСУ) Игоря Танцюру. Указ опубликован на сайте украинского лидера. «Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в документе. До этого Танцюра значился начальником штаба Сухопутных войск Украины, а в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге». Ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. Он был командующий подразделения с 1 января этого года. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.
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