Жительница ХМАО получила травмы после падения с электросамоката

Очевидцы сообщают, что девушка получила перелом и сотрясение мозга Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщается в паблике «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«Девушка не справилась с управлением, в итоге получила сотрясение мозга и перелом. Она лежала на асфальте минут 30 до приезда скорой помощи», — пишет анонимный автор поста.

«Сочувствую девушке, но хорошо бы было их запретить. Сколько людей уже пострадало в других городах», — поделилась в комментариях Алла Глодан. «Электросамокат — страшная вещь не советую покупать, ни ребенку ни взрослому, можно разбиться на нем», — добавила Ирина Редькина. Пост набрал почти около 100 комментариев.

URA.RU направило запрос в УМВД по ХМАО и департамент здравоохранения администрации Нижневартовска. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске будут судить воспитательницу детского сада, от которой убежала четырехлетняя девочка. Она поехала на самокате и при падении разбила голову об асфальт.