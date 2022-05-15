15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Жительница ХМАО получила травмы после падения с электросамоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты и велосипеды. Пермь, электросамокат
Очевидцы сообщают, что девушка получила перелом и сотрясение мозга Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщается в паблике «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«Девушка не справилась с управлением, в итоге получила сотрясение мозга и перелом. Она лежала на асфальте минут 30 до приезда скорой помощи», — пишет анонимный автор поста.

«Сочувствую девушке, но хорошо бы было их запретить. Сколько людей уже пострадало в других городах», — поделилась в комментариях Алла Глодан. «Электросамокат — страшная вещь не советую покупать, ни ребенку ни взрослому, можно разбиться на нем», — добавила Ирина Редькина. Пост набрал почти около 100 комментариев.

URA.RU направило запрос в УМВД по ХМАО и департамент здравоохранения администрации Нижневартовска. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске будут судить воспитательницу детского сада, от которой убежала четырехлетняя девочка. Она поехала на самокате и при падении разбила голову об асфальт.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Чапаева девушка упала с электросамоката и получила серьезные травмы. Об этом сообщается в паблике «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «Девушка не справилась с управлением, в итоге получила сотрясение мозга и перелом. Она лежала на асфальте минут 30 до приезда скорой помощи», — пишет анонимный автор поста. «Сочувствую девушке, но хорошо бы было их запретить. Сколько людей уже пострадало в других городах», — поделилась в комментариях Алла Глодан. «Электросамокат — страшная вещь не советую покупать, ни ребенку ни взрослому, можно разбиться на нем», — добавила Ирина Редькина. Пост набрал почти около 100 комментариев. URA.RU направило запрос в УМВД по ХМАО и департамент здравоохранения администрации Нижневартовска. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске будут судить воспитательницу детского сада, от которой убежала четырехлетняя девочка. Она поехала на самокате и при падении разбила голову об асфальт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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