ЦБ придумал, как вернуть переведенные мошенникам деньги

16 мая 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Банки хотят заставить возвращать деньги, похищенные мошенниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. За это время человек может сообщить о мошенничестве, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. «Для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — рассказал Уваров «Известиям». Он уточнил, что в базе Центробанка есть данные о счетах, которые мошенники используют для перечисления похищенных средств. Также в Центробанке предлагают возвращать гражданам похищенные злоумышленниками деньги, если банк-отправитель платежа получил от Банка России информацию из базы, но не учел ее и совершил перевод на такой счет. Предполагается, что средства должны возместить, даже если мошенническая операция прошла с использованием социальной инженерии. Идею возврата средств пострадавшим от действий злоумышленников клиентам ЦБ озвучил еще в прошлом году. Согласно предложению ЦБ, нужно предусмотреть механизм, согласно которому пострадавший от мошенников должен будет сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после списания средств, и банк обязан будет перечислить пострадавшему установленную ЦБ сумму, пишет Life. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Центробанк намерен обязать банки приостанавливать на два дня зачисление денег на счета, информация о которых есть в базе регулятора о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. За это время человек может сообщить о мошенничестве, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. «Для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — рассказал Уваров «Известиям». Он уточнил, что в базе Центробанка есть данные о счетах, которые мошенники используют для перечисления похищенных средств. Также в Центробанке предлагают возвращать гражданам похищенные злоумышленниками деньги, если банк-отправитель платежа получил от Банка России информацию из базы, но не учел ее и совершил перевод на такой счет. Предполагается, что средства должны возместить, даже если мошенническая операция прошла с использованием социальной инженерии. Идею возврата средств пострадавшим от действий злоумышленников клиентам ЦБ озвучил еще в прошлом году. Согласно предложению ЦБ, нужно предусмотреть механизм, согласно которому пострадавший от мошенников должен будет сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после списания средств, и банк обязан будет перечислить пострадавшему установленную ЦБ сумму, пишет Life.