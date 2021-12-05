Центробанк предложил определить сумму возврата украденных денег 06 декабря 2021 в 06:35 Размер текста - 17 + Центробанк намерен упростить процедуру возврата украденных денег с банковских счетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк предложили увеличить возврат средств россиянам, чьи деньги были похищены с банковских счетов. Это следует из материалов Банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Центробанк планирует определить конкретную сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном формате, передает РБК. Материалы были разосланы участникам российского финансового рынка, что подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка. Точный метод расчета этой суммы Банк России пока не раскрывает. Уточняется лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии». Сейчас банки компенсируют россиянам меньше 8% от украденной суммы. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк заявил о планах усовершенствовать процедуру возмещения похищенных денег. В Госдуме предложили согласовывать банковские операции с родственниками, чтобы защититься от мошенников, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Центробанк предложили увеличить возврат средств россиянам, чьи деньги были похищены с банковских счетов. Это следует из материалов Банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Центробанк планирует определить конкретную сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном формате, передает РБК. Материалы были разосланы участникам российского финансового рынка, что подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка. Точный метод расчета этой суммы Банк России пока не раскрывает. Уточняется лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии». Сейчас банки компенсируют россиянам меньше 8% от украденной суммы. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк заявил о планах усовершенствовать процедуру возмещения похищенных денег. В Госдуме предложили согласовывать банковские операции с родственниками, чтобы защититься от мошенников, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям