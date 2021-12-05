05 декабря 2021

Центробанк предложил определить сумму возврата украденных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , банкнота, тысяча рублей, деньги, купюра, тысячная купюра
Центробанк намерен упростить процедуру возврата украденных денег с банковских счетов Фото:

Центробанк предложили увеличить возврат средств россиянам, чьи деньги были похищены с банковских счетов. Это следует из материалов Банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Центробанк планирует определить конкретную сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном формате, передает РБК. Материалы были разосланы участникам российского финансового рынка, что подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка.

Точный метод расчета этой суммы Банк России пока не раскрывает. Уточняется лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии». Сейчас банки компенсируют россиянам меньше 8% от украденной суммы.

Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк заявил о планах усовершенствовать процедуру возмещения похищенных денег. В Госдуме предложили согласовывать банковские операции с родственниками, чтобы защититься от мошенников, передает телеканал 360.

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Центробанк предложили увеличить возврат средств россиянам, чьи деньги были похищены с банковских счетов. Это следует из материалов Банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Центробанк планирует определить конкретную сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном формате, передает РБК. Материалы были разосланы участникам российского финансового рынка, что подтвердили представители Росбанка и Альфа-банка. Точный метод расчета этой суммы Банк России пока не раскрывает. Уточняется лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии». Сейчас банки компенсируют россиянам меньше 8% от украденной суммы. Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк заявил о планах усовершенствовать процедуру возмещения похищенных денег. В Госдуме предложили согласовывать банковские операции с родственниками, чтобы защититься от мошенников, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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