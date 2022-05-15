Пес набросился на собаку ребенка в магазине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из магазинов Екатеринбурга пес бойцовской породы напал на домашнюю собаку на глазах у ребенка. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«Собачка находится в стационаре, а хозяйка собиралась написать заявление в полицию, пес был без намордника», — передает слова очевидца портал Е1. Момент, когда бойцовский пес набросился на собаку, попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина (по словам очевидцев, пьяный) не может удержать своего пса, пока тот разрывает собачку. Ребенок смотрел на это, но ни его мама, ни очевидцы не могли помочь. Хозяин оттащил пса и ушел из магазина.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать информацию позднее.