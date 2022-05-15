15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинских экс-военных обязали выплатить свыше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Служба судебных приставов по Челябинской области добилась от преступников полной оплаты нанесенного ущерба Фото:

Бывших челябинских военных после освобождения из колонии заставили выплатить свыше 1 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области, военнослужащие причастны к торговле оружием, уничтожению чужого имущества и разбою.

«Преступление совершил бывший военнослужащий армейского подразделения с соучастием своих подельников. В качестве наказания им были назначены различные сроки лишения свободы, также суд постановил взыскать солидарно с осужденных ущерб от совершенного преступления в размере 1 млн 28 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В службе судебных приставов региона добавили, что для оплаты ущерба, помимо наложения взыскания на счета должников и их доходы, был арестован автомобиль одного из преступников. Также были наложены запреты на регистрационные действия с недвижимостью всех подельников. В результате ущерб от преступления взыскан в полном объеме.

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Бывших челябинских военных после освобождения из колонии заставили выплатить свыше 1 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области, военнослужащие причастны к торговле оружием, уничтожению чужого имущества и разбою. «Преступление совершил бывший военнослужащий армейского подразделения с соучастием своих подельников. В качестве наказания им были назначены различные сроки лишения свободы, также суд постановил взыскать солидарно с осужденных ущерб от совершенного преступления в размере 1 млн 28 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В службе судебных приставов региона добавили, что для оплаты ущерба, помимо наложения взыскания на счета должников и их доходы, был арестован автомобиль одного из преступников. Также были наложены запреты на регистрационные действия с недвижимостью всех подельников. В результате ущерб от преступления взыскан в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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