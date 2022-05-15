Челябинских экс-военных обязали выплатить свыше миллиона рублей

Служба судебных приставов по Челябинской области добилась от преступников полной оплаты нанесенного ущерба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывших челябинских военных после освобождения из колонии заставили выплатить свыше 1 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления ФССП по Челябинской области, военнослужащие причастны к торговле оружием, уничтожению чужого имущества и разбою.

«Преступление совершил бывший военнослужащий армейского подразделения с соучастием своих подельников. В качестве наказания им были назначены различные сроки лишения свободы, также суд постановил взыскать солидарно с осужденных ущерб от совершенного преступления в размере 1 млн 28 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В службе судебных приставов региона добавили, что для оплаты ущерба, помимо наложения взыскания на счета должников и их доходы, был арестован автомобиль одного из преступников. Также были наложены запреты на регистрационные действия с недвижимостью всех подельников. В результате ущерб от преступления взыскан в полном объеме.