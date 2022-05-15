Главу администрации в ЯНАО накажут за махинации с жильем

Руководитель администрации незаконно распоряжался муниципальной собственностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу администрации села Гыда (ЯНАО) накажут за незаконное распоряжение муниципальной собственностью. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, своими действиями руководитель нарушил права горожан, которые нуждались в жилье.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения требований законодательства при распоряжении муниципальной собственностью. Установлено, что вопреки требованиям законодательства главой администрации с. Гыда были переданы гражданам на условиях социального найма квартиры, находящиеся в муниципальной собственности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что несмотря на предостережения прокурора района, обвиняемый разрешал нанимателям приватизировать жилье. Таким образом, квартиры выбыли из муниципальной собственности. В отношении главы администрации села заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что администрация Нового Уренгоя три года игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Решение суда не исполнялось на протяжении трех лет.