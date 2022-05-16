Гордон женился в пятый раз на 20-летней арфистке

16 мая 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Гордон обвенчался с молодой женой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Это уже пятый брак для 58-летнего журналиста. «Несколько месяцев назад пара решила тайно узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов, а вчера 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале», — сообщает «Стархит». В соцсетях девушки действительно есть фото в свадебном платье, но без жениха. Два года назад Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Он женился на ней, когда артистке было 20 лет. В браке у пары родились двое сыновей. С новой женой Гордон познакомился в 2018 году. Тогда юная арфистка, студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова выступала на фестивале в Елабуге, там же Гордон читал сонеты, пишет портал «Дни.ру». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Телеведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе. Это уже пятый брак для 58-летнего журналиста. «Несколько месяцев назад пара решила тайно узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов, а вчера 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале», — сообщает «Стархит». В соцсетях девушки действительно есть фото в свадебном платье, но без жениха. Два года назад Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Он женился на ней, когда артистке было 20 лет. В браке у пары родились двое сыновей. С новой женой Гордон познакомился в 2018 году. Тогда юная арфистка, студентка Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова выступала на фестивале в Елабуге, там же Гордон читал сонеты, пишет портал «Дни.ру».