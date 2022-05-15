Сержант из Челябинской области погиб в спецоперации на Украине

Житель деревни Барановка Чебаркульского района сержант Александр Чеботырь погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. О гибели военнослужащего сообщил в социальных сетях депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков.
«7 мая, в ходе спецоперации на территории Украины, героически погиб сержант Чеботарь Александр Юрьевич. 25 февраля ему исполнилось 22 года. Александр проживал в деревне Барановка Чебаркульского района», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Пырсиков.
Депутат выразил соболезнование семье военнослужащего. По словам Пырсикова, компания «Чебаркульская птица», директором которой он является, окажет родным военнослужащего материальную помощь. Прощание с Александром пройдет 17 мая с 10 до 11 часов в мемориальном зале Чебаркуля.
Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как сообщает минобороны РФ, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия в Донбассе, которые восемь лет назад развязали украинские националисты. Российская сторона ежедневно организовывает вывод мирного населения из опасных зон.
В феврале военнослужащему исполнилось 22 года
Фото: личная страница Дмитрия Пырсикова в «ВКонтакте»
Житель деревни Барановка Чебаркульского района сержант Александр Чеботырь погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. О гибели военнослужащего сообщил в социальных сетях депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков. «7 мая, в ходе спецоперации на территории Украины, героически погиб сержант Чеботарь Александр Юрьевич. 25 февраля ему исполнилось 22 года. Александр проживал в деревне Барановка Чебаркульского района», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Пырсиков. Депутат выразил соболезнование семье военнослужащего. По словам Пырсикова, компания «Чебаркульская птица», директором которой он является, окажет родным военнослужащего материальную помощь. Прощание с Александром пройдет 17 мая с 10 до 11 часов в мемориальном зале Чебаркуля. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как сообщает минобороны РФ, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия в Донбассе, которые восемь лет назад развязали украинские националисты. Российская сторона ежедневно организовывает вывод мирного населения из опасных зон.