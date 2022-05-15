15 мая 2022
14 мая 2022

Сержант из Челябинской области погиб в спецоперации на Украине

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
На момент гибели военнослужащему было 22 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель деревни Барановка Чебаркульского района сержант Александр Чеботырь погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. О гибели военнослужащего сообщил в социальных сетях депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков.

«7 мая, в ходе спецоперации на территории Украины, героически погиб сержант Чеботарь Александр Юрьевич. 25 февраля ему исполнилось 22 года. Александр проживал в деревне Барановка Чебаркульского района», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Пырсиков.

Депутат выразил соболезнование семье военнослужащего. По словам Пырсикова, компания «Чебаркульская птица», директором которой он является, окажет родным военнослужащего материальную помощь. Прощание с Александром пройдет 17 мая с 10 до 11 часов в мемориальном зале Чебаркуля.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как сообщает минобороны РФ, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия в Донбассе, которые восемь лет назад развязали украинские националисты. Российская сторона ежедневно организовывает вывод мирного населения из опасных зон.

В феврале военнослужащему исполнилось 22 года
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Житель деревни Барановка Чебаркульского района сержант Александр Чеботырь погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. О гибели военнослужащего сообщил в социальных сетях депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков. «7 мая, в ходе спецоперации на территории Украины, героически погиб сержант Чеботарь Александр Юрьевич. 25 февраля ему исполнилось 22 года. Александр проживал в деревне Барановка Чебаркульского района», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Пырсиков. Депутат выразил соболезнование семье военнослужащего. По словам Пырсикова, компания «Чебаркульская птица», директором которой он является, окажет родным военнослужащего материальную помощь. Прощание с Александром пройдет 17 мая с 10 до 11 часов в мемориальном зале Чебаркуля. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как сообщает минобороны РФ, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия в Донбассе, которые восемь лет назад развязали украинские националисты. Российская сторона ежедневно организовывает вывод мирного населения из опасных зон.
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