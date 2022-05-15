Оскорбленная кубинская спортсменка выйдет из клуба «Уралочка»

16 мая 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Уход волейболистки из клуба не связан с расистским скандалом, заявили в пресс-службе Фото: Анна Майорова © URA.RU Волейболистка из Кубы Аилама Сесе Монталво выходит из состава волейбольного «Уралочки-НТМК», поскольку срок действия ее контракта истек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Аилама Сесе Монталво покидает клуб. У нее истек срок контракта. Это никак не связано с недавно произошедшим скандалом», — рассказал представитель клуба. Волейболистка играет в «Уралочке-НТМК» с 2019 года. В 2022 году она в составе команды получила серебряную медаль на чемпионате России. Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал спортсменку обезьяной во время чемпионата России. Такое выражение он позволил себе в адрес волейболистки во время общения со спортсменками своей команды. Сама Аилама Сесе Монталво в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. По ее словам, выражение Воронкова ее не задело. «Его проблема, что он не может контролировать свое ненасытное эго», — подчеркнула спортсменка. За нее вступилась журналистка Ксения Собчак и журналист Дмитрий Губерниев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Волейболистка из Кубы Аилама Сесе Монталво выходит из состава волейбольного «Уралочки-НТМК», поскольку срок действия ее контракта истек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Аилама Сесе Монталво покидает клуб. У нее истек срок контракта. Это никак не связано с недавно произошедшим скандалом», — рассказал представитель клуба. Волейболистка играет в «Уралочке-НТМК» с 2019 года. В 2022 году она в составе команды получила серебряную медаль на чемпионате России. Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал спортсменку обезьяной во время чемпионата России. Такое выражение он позволил себе в адрес волейболистки во время общения со спортсменками своей команды. Сама Аилама Сесе Монталво в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. По ее словам, выражение Воронкова ее не задело. «Его проблема, что он не может контролировать свое ненасытное эго», — подчеркнула спортсменка. За нее вступилась журналистка Ксения Собчак и журналист Дмитрий Губерниев.