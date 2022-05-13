21-летняя Айлама Монтальва является нападающей свердловской волейбольной команды Фото: официальный сайт клуба «Уралочка НТМК»

Участница свердловской волейбольной команды «Уралочка», кубинка Айлама Монтальва выложила у себя в социальных сетях пост, в котором ответила на оскорбление тренера команды «Локомотив» Андрея Воронкова, назвавшего ее «обезьяной». По словам спортсменки, слова Воронкова ее никак не задевают, у девушки нет проблем с самооценкой.

«Один из болельщиков показал мне фото и сказал, что я стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги. У меня нет с этим проблем. Мне нравится мой цвет, и я горжусь тем, что ношу его на своей коже. Я люблю людей за то, что у них в сердце и за то, что они делают, а не за цвет кожи, национальность или что-то еще. Слова [Воронкова] совершенно не трогают меня, потому что это его проблема, что он не может контролировать свое ненасытное эго, что для достижения результата он должен кого-то обидеть. Это показывает те немногие ценности, которые он имеет, и отсутствие профессиональной этики», — написала Монтальва.

Также она добавила, что не собирается опускаться до уровня Воронкова и отвечать оскорблением на оскорбления. Волейболистка поблагодарила всех сотрудников клуба «Уралочка» и болельщиков, которые оказали ей поддержку.

Скандал из-за слов Воронкова разгорелся 12 мая. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монтальво. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал руководство «Локомотива» принести извинения. По итогам матча «Локомотив» стал чемпионом России.

Спортсменка выложила пост, в котором изложила свою позицию по поводу скандала Фото: соцсети Айламы Монтальво

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