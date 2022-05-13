Собчак назвала «красивым» ответ кубинской спортсменки «Уралочки»

14 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак оценила поведение волейболистки Айламы Монтальво Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ответ игрока волейбольного клуба «Уралочка» Айламы Монтальво тренеру «Локомотива». В своем telegram-канале Собчак написала, что спортсменка повела себя максимально красиво. «Волейболистка „Уралочки“ Айлама Монтальво, которую два дня назад тренер калининградского „Локомотива“ Андрей Воронков назвал „обезьяной“, максимально красиво ответила на это оскорбление. Характерно, что ни Воронков, ни „Локомотив“ до сих пор не прокомментировали инцидент, не говоря уже об извинениях. Если наставнику не хватает мужества признать свою ошибку, то удивляет молчание клуба, так как чем дольше затягивается ситуация, тем хуже и для Воронкова, и для „Локо“. Неужели клуб поддерживает сказанное? Жаль», — написала Собчак. Скандал из-за слов Воронкова разгорелся 12 мая. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монтальво. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал руководство «Локомотива» принести извинения. Сама спортсменка подробно ответила на оскорбления у себя в соцсетях. По итогам матча «Локомотив» стал чемпионом России. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ответ игрока волейбольного клуба «Уралочка» Айламы Монтальво тренеру «Локомотива». В своем telegram-канале Собчак написала, что спортсменка повела себя максимально красиво. «Волейболистка „Уралочки“ Айлама Монтальво, которую два дня назад тренер калининградского „Локомотива“ Андрей Воронков назвал „обезьяной“, максимально красиво ответила на это оскорбление. Характерно, что ни Воронков, ни „Локомотив“ до сих пор не прокомментировали инцидент, не говоря уже об извинениях. Если наставнику не хватает мужества признать свою ошибку, то удивляет молчание клуба, так как чем дольше затягивается ситуация, тем хуже и для Воронкова, и для „Локо“. Неужели клуб поддерживает сказанное? Жаль», — написала Собчак. Скандал из-за слов Воронкова разгорелся 12 мая. Сообщество «Волейбольный клуб „Уралочка“» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фрагмент из ТВ-трансляции финального матча чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». На нем Воронков, обращаясь к своей спортсменке во время тайм-аута, говорит: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, он имел в виду Монтальво. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал руководство «Локомотива» принести извинения. Сама спортсменка подробно ответила на оскорбления у себя в соцсетях. По итогам матча «Локомотив» стал чемпионом России.