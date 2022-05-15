15 мая 2022
14 мая 2022

Выходец из Перми стал врио главы Ярославля

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Предыдущий глава Ярославля занимал свой пост с 2018 года Фото:

Временно исполняющим обязанности главы Ярославля стал заммэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Карьеру чиновник начинал в администрации Перми.

«Заммэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно будет возглавлять город после отставки Владимира Волкова», — сообщает Lenta.ru. Экс-глава города Владимир Волков занимал свой пост с 2018 года.

Мотовилов начал свою карьеру в пермской мэрии в 1996 году. В 1999 году окончил университет и до 2008 года работал был руководителем различных предприятий в Перми. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

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Временно исполняющим обязанности главы Ярославля стал заммэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Карьеру чиновник начинал в администрации Перми. «Заммэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно будет возглавлять город после отставки Владимира Волкова», — сообщает Lenta.ru. Экс-глава города Владимир Волков занимал свой пост с 2018 года. Мотовилов начал свою карьеру в пермской мэрии в 1996 году. В 1999 году окончил университет и до 2008 года работал был руководителем различных предприятий в Перми. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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