Выходец из Перми стал врио главы Ярославля

Предыдущий глава Ярославля занимал свой пост с 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющим обязанности главы Ярославля стал заммэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Карьеру чиновник начинал в администрации Перми.

«Заммэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно будет возглавлять город после отставки Владимира Волкова», — сообщает Lenta.ru. Экс-глава города Владимир Волков занимал свой пост с 2018 года.

Мотовилов начал свою карьеру в пермской мэрии в 1996 году. В 1999 году окончил университет и до 2008 года работал был руководителем различных предприятий в Перми. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.