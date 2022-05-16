В Екатеринбурге умерла замначальника свердловского ГУФСИН

Смерть наступила после тяжелой болезни Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После тяжелой болезни скоропостижно скончалась заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Яна Викторовна Волегова», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Там призвали финансово помочь родственникам погибшей и разместили реквизиты банковского счета семьи.

В пресс-службе сообщили, что Волегова работает в ведомстве с 2007 года, начиная с должности начальника коммунально-бытового обеспечения СИЗО №1. На должность заместителя главка ее назначили в 2019 году. Дата и место прощания с Волеговой пока не сообщается.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области