В Екатеринбурге умерла замначальника свердловского ГУФСИН

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Смерть наступила после тяжелой болезни Фото:

Заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После тяжелой болезни скоропостижно скончалась заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Яна Викторовна Волегова», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Там призвали финансово помочь родственникам погибшей и разместили реквизиты банковского счета семьи.

В пресс-службе сообщили, что Волегова работает в ведомстве с 2007 года, начиная с должности начальника коммунально-бытового обеспечения СИЗО №1. На должность заместителя главка ее назначили в 2019 году. Дата и место прощания с Волеговой пока не сообщается.

Фото:

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Заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «После тяжелой болезни скоропостижно скончалась заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Яна Викторовна Волегова», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Там призвали финансово помочь родственникам погибшей и разместили реквизиты банковского счета семьи. В пресс-службе сообщили, что Волегова работает в ведомстве с 2007 года, начиная с должности начальника коммунально-бытового обеспечения СИЗО №1. На должность заместителя главка ее назначили в 2019 году. Дата и место прощания с Волеговой пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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