Замена елок у мэрии Екатеринбурга испортит жизнь автомобилистам

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Брифинг по ёлкам у мэрии. Екатеринбург
Работы проведут быстро, если позволит погода, отметили в мэрии Фото:

Власти Екатеринбурга ограничат движение на проспекте Ленина, возле здания администрации. Это необходимо, чтобы обеспечить работу техники во время замены устаревших елок у мэрии. Об этом журналистам рассказала начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

По ее словам, ориентировочно работы стартуют в конце мая. «[Пересадка] — процесс очень трудоемкий, планируем, что будем заниматься ею только в выходной день, чтобы занять полосу движения на проезжей части. Обязательно подъемные краны, механизмы, которые копают ямы. Это большая работа, которая потребует всеобъемлющих мероприятий, связанных с улучшением будущей жизни растений на этом месте», — передает слова Благодатковой корреспондент URA.RU.

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О том, что елки возле мэрии, ставшие хитом соцсетей в новогодние праздники, поменяют, URA.RU писало еще в марте. Чиновники объясняли, что деревья, установленные в 1992-м, изъедены жуками и в целом утратили декоративность.

Замену им сначала искали в Германии, но из-за антироссийских санкций планы пришлось поменять. По словам Благодатковой, ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Примерная стоимость посадочного материала — пять миллионов рублей. Эти деньги городу выделил бизнесмен, чье имя не раскрывается.

Брифинг по елкам у мэрии. Екатеринбург
По словам Благодатковой, в приемлемом состоянии находятся две из восьми елей. Их перевезут на привокзальную площадь
Фото:
Брифинг по елкам у мэрии. Екатеринбург
Как минимум первый год новые елки не будут украшать праздничными гирляндами — чтобы дать деревьям окрепнуть
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Власти Екатеринбурга ограничат движение на проспекте Ленина, возле здания администрации. Это необходимо, чтобы обеспечить работу техники во время замены устаревших елок у мэрии. Об этом журналистам рассказала начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. По ее словам, ориентировочно работы стартуют в конце мая. «[Пересадка] — процесс очень трудоемкий, планируем, что будем заниматься ею только в выходной день, чтобы занять полосу движения на проезжей части. Обязательно подъемные краны, механизмы, которые копают ямы. Это большая работа, которая потребует всеобъемлющих мероприятий, связанных с улучшением будущей жизни растений на этом месте», — передает слова Благодатковой корреспондент URA.RU. О том, что елки возле мэрии, ставшие хитом соцсетей в новогодние праздники, поменяют, URA.RU писало еще в марте. Чиновники объясняли, что деревья, установленные в 1992-м, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. Замену им сначала искали в Германии, но из-за антироссийских санкций планы пришлось поменять. По словам Благодатковой, ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Примерная стоимость посадочного материала — пять миллионов рублей. Эти деньги городу выделил бизнесмен, чье имя не раскрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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