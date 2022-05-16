Замена елок у мэрии Екатеринбурга испортит жизнь автомобилистам

Работы проведут быстро, если позволит погода, отметили в мэрии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Екатеринбурга ограничат движение на проспекте Ленина, возле здания администрации. Это необходимо, чтобы обеспечить работу техники во время замены устаревших елок у мэрии. Об этом журналистам рассказала начальник городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

По ее словам, ориентировочно работы стартуют в конце мая. «[Пересадка] — процесс очень трудоемкий, планируем, что будем заниматься ею только в выходной день, чтобы занять полосу движения на проезжей части. Обязательно подъемные краны, механизмы, которые копают ямы. Это большая работа, которая потребует всеобъемлющих мероприятий, связанных с улучшением будущей жизни растений на этом месте», — передает слова Благодатковой корреспондент URA.RU.

О том, что елки возле мэрии, ставшие хитом соцсетей в новогодние праздники, поменяют, URA.RU писало еще в марте. Чиновники объясняли, что деревья, установленные в 1992-м, изъедены жуками и в целом утратили декоративность.

Замену им сначала искали в Германии, но из-за антироссийских санкций планы пришлось поменять. По словам Благодатковой, ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Примерная стоимость посадочного материала — пять миллионов рублей. Эти деньги городу выделил бизнесмен, чье имя не раскрывается.

По словам Благодатковой, в приемлемом состоянии находятся две из восьми елей. Их перевезут на привокзальную площадь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Как минимум первый год новые елки не будут украшать праздничными гирляндами — чтобы дать деревьям окрепнуть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU