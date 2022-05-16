Под Курганом не могут продать оздоровительный лагерь

Имущество лагеря оценили в 10 млн рублей (архивное фото) Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заново выставили на продажу имущество детского оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Кетово, так как в прошлом аукционе никто не захотел участвовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Протокол подведения итогов. Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки», - указано в документе, размещенном на сайте.

Сейчас лагерь не используется по назначению. Владельцем имущества является АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежит областным властям). В перечне имущества указано, что на продажу выставлены здания спального корпуса, овощехранилища, столовой, склада, котельной, а также земельный участок площадью 61,6 тысячи кв. м. Стоимость имущества с момента прошлого аукциона не изменилась. Она составляет 10 млн рублей.

До этого лагерь пытались продать в 2015 году. Тогда никто не захотел его покупать за 9,3 млн рублей.

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