16 мая 2022

Под Курганом не могут продать оздоровительный лагерь

© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество лагеря оценили в 10 млн рублей (архивное фото)

В Курганской области заново выставили на продажу имущество детского оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Кетово, так как в прошлом аукционе никто не захотел участвовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Протокол подведения итогов. Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки», - указано в документе, размещенном на сайте.

Сейчас лагерь не используется по назначению. Владельцем имущества является АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежит областным властям). В перечне имущества указано, что на продажу выставлены здания спального корпуса, овощехранилища, столовой, склада, котельной, а также земельный участок площадью 61,6 тысячи кв. м. Стоимость имущества с момента прошлого аукциона не изменилась. Она составляет 10 млн рублей.

До этого лагерь пытались продать в 2015 году. Тогда никто не захотел его покупать за 9,3 млн рублей.

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В Курганской области заново выставили на продажу имущество детского оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Кетово, так как в прошлом аукционе никто не захотел участвовать. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Протокол подведения итогов. Аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки», - указано в документе, размещенном на сайте. Сейчас лагерь не используется по назначению. Владельцем имущества является АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежит областным властям). В перечне имущества указано, что на продажу выставлены здания спального корпуса, овощехранилища, столовой, склада, котельной, а также земельный участок площадью 61,6 тысячи кв. м. Стоимость имущества с момента прошлого аукциона не изменилась. Она составляет 10 млн рублей. До этого лагерь пытались продать в 2015 году. Тогда никто не захотел его покупать за 9,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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