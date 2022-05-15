15 мая 2022
14 мая 2022

Самолет в тюменском аэропорту осматривают сотрудники ОМОН

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Очевидцы сообщили, что самолет и пассажиров осматривают сотрудники ОМОН Фото:

В аэропорту Рощино в Тюмени самолет авиакомпании Red Wings рейса 1305 Самара — Тюмень не смог приземлиться с первого раза. Очевидцы сообщили, что самолет и пассажиров досматривают сотрудники ОМОН.

«Со второго раза самолет сел. Сразу после посадки подбежали сотрудники ОМОН с собаками и полицейские. Сейчас пропускают по 10 человек и досматривают», — передает слова тюменки Ирины П. издание «РБК Тюмень».

Также Ирина рассказала журналистам, что в первый раз самолет коснулся земли, но потом сразу же взлетел. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментария воздержались.

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В аэропорту Рощино в Тюмени самолет авиакомпании Red Wings рейса 1305 Самара — Тюмень не смог приземлиться с первого раза. Очевидцы сообщили, что самолет и пассажиров досматривают сотрудники ОМОН. «Со второго раза самолет сел. Сразу после посадки подбежали сотрудники ОМОН с собаками и полицейские. Сейчас пропускают по 10 человек и досматривают», — передает слова тюменки Ирины П. издание «РБК Тюмень». Также Ирина рассказала журналистам, что в первый раз самолет коснулся земли, но потом сразу же взлетел. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментария воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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