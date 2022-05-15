Самолет в тюменском аэропорту осматривают сотрудники ОМОН

Очевидцы сообщили, что самолет и пассажиров осматривают сотрудники ОМОН Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аэропорту Рощино в Тюмени самолет авиакомпании Red Wings рейса 1305 Самара — Тюмень не смог приземлиться с первого раза. Очевидцы сообщили, что самолет и пассажиров досматривают сотрудники ОМОН.

«Со второго раза самолет сел. Сразу после посадки подбежали сотрудники ОМОН с собаками и полицейские. Сейчас пропускают по 10 человек и досматривают», — передает слова тюменки Ирины П. издание «РБК Тюмень».

Также Ирина рассказала журналистам, что в первый раз самолет коснулся земли, но потом сразу же взлетел. В управлении Росгвардии по Тюменской области от комментария воздержались.