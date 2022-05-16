В ГИБДД по Екатеринбургу призвали водителей быть внимательнее на светофоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель грузовика сбил 14-летнего подростка на велосипеде, который переезжал дорогу на зеленый свет. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель грузового автомобиля „Шакман“ допустил наезд на велосипедиста, который не спешился и начал движение на зеленый сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подростка госпитализировали с травмой головы.

В ГИБДД выяснили, что водителем грузовика оказался 47-летний мужчина, который водит автомобиль уже 15 лет. По словам мужчины, он не заметил, что для него загорелся красный свет. Однако на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что рядом стоящие грузовики не проезжают светофор.

В ГИБДД призвали быть внимательными при переезде пешеходных переходов. Велосипедистам при этом нужно пересекать переход пешком.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга