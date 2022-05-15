15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Элитную школу в ЯНАО разделят на два учебных заведения

© Служба новостей «URA.RU»
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На базе Обдорской гимназии Салехарда создадут школу №5 Фото:

Салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе, подписанном мэром Алексеем Титовским.

«Реорганизовать с 01 августа 2022 года муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская гимназия» путем выделения из его состава самостоятельного юридического лица муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», — гласит текст постановления главы окружной столицы.

Закончить реорганизацию планируется к 1 августа 2022 года. Сейчас директором гимназии в налоговую службу должно быть направлено уведомление о разделении. На весь процесс мэрия Салехарда выделила около 450 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги после ремонта открылась гимназия. Тогда многих желающих не пустили на открытие, что вызвало негодование у жителей города.

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Салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе, подписанном мэром Алексеем Титовским. «Реорганизовать с 01 августа 2022 года муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская гимназия» путем выделения из его состава самостоятельного юридического лица муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», — гласит текст постановления главы окружной столицы. Закончить реорганизацию планируется к 1 августа 2022 года. Сейчас директором гимназии в налоговую службу должно быть направлено уведомление о разделении. На весь процесс мэрия Салехарда выделила около 450 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги после ремонта открылась гимназия. Тогда многих желающих не пустили на открытие, что вызвало негодование у жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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