Элитную школу в ЯНАО разделят на два учебных заведения

На базе Обдорской гимназии Салехарда создадут школу №5 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Салехардскую «Обдорскую гимназию» реорганизуют до следующего учебного года. Ее снова разделят на две: корпус на улице Республики теперь станет Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранит нынешнее название, говорится в документе, подписанном мэром Алексеем Титовским.

«Реорганизовать с 01 августа 2022 года муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская гимназия» путем выделения из его состава самостоятельного юридического лица муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», — гласит текст постановления главы окружной столицы.

Закончить реорганизацию планируется к 1 августа 2022 года. Сейчас директором гимназии в налоговую службу должно быть направлено уведомление о разделении. На весь процесс мэрия Салехарда выделила около 450 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги после ремонта открылась гимназия. Тогда многих желающих не пустили на открытие, что вызвало негодование у жителей города.